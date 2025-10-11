Почина холивудската звезда Даян Кийтън

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Почина Даян Кийтън, легендарната актриса от „Бащата на булката" и „Кръстникът", съобщава сп. "Пийпъл".

Холивудската звезда е починала в Калифорния на 79-годишна възраст, потвърдиха от семейството ѝ. Засега не се съобщават подробности около смъртта ѝ.

Кийтън добива световна известност през 70-те години с ролите си в „Кръстникът" и сътрудничеството си с режисьора Уди Алън. За филма „Ани Хол" (1977) тя печели „Оскар" за най-добра актриса. В богатата ѝ кариера се нареждат и хитове като „Клубът на първите съпруги", „Бащата на булката", "Невъзможно твой" и поредицата "Книга за възрастни".

Първите ѝ изяви са на Бродуей, където участва в мюзикъла "Коса" и пиесата „Изсвири го пак, Сам" за която получава номинация за „Тони". Истинският пробив идва през 1972 г. с ролята ѝ на Кей Адамс в "Кръстникът".

През следващите десетилетия Кийтън се утвърждава като една от най-обичаните актриси в Холивуд, известна не само с таланта си, но и с неподражаемия си стил и чувство за хумор.

Освен като актриса тя работи и като режисьор и продуцент, а през последните години активно споделяше моменти от живота си в инстаграм.

Кийтън никога не се е омъжвала. Имала е сериозни връзки с колегите си Ал Пачино, Уорън Бийти, Уди Алън. "Талантът така ме привлича", казва тя в интервю.

Актрисата има две деца - дъщеря Декстър и син Дюк, които осиновява през 1996 г. и през 2001 г.

Все още не се споменава причината за смъртта й.