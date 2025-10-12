Доналд Тръмп ще се срещне със семействата на заложниците на "Хамас"

Преди да направи обръщение пред израелския парламент утре сутринта, президентът на САЩ Доналд Тръмп ще се срещне с роднините на заложниците, държани от палестинската ислямистка групировка "Хамас", съобщи Белият дом, цитиран от ДПА и БТА.

Белият дом уточни, че Тръмп ще пътува след това до египетския курортен град Шарм ел Шейх за "церемония за мир в Близкия изток" по случай споразумението, за което той посредничи между Израел и "Хамас". Според програмата на Белия дом президентският самолет ще излети от Вашингтон днес следобед и ще кацне в израелския крайбрежен град Тел Авив утре сутринта.

След това се очаква Тръмп да произнесе слово в израелския Кнесет в 11:00 ч. местно време (и българско) след срещата със семействата на заложниците. Следобед президентът на САЩ ще отпътува за Египет. Церемонията за мир е насрочена да започне утре в 14:30 ч. според програмата.

Очаква се Тръмп да отпътува по-късно същия ден и да се върне във Вашингтон.