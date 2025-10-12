ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Стефан Мавродиев: Цветана Манева щеше да се обеси ...

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21483157 www.24chasa.bg

16 са загинали при експлозията в завод за взривни вещества в Тенеси

1004
Сателитно изображение на завода за взривни вещества в Тенеси, преди инцидента СНИМКА: Ройтерс

Разследващите са загубили надежда да намерят оцелели сред изчезналите след катастрофалната експлозия в завод за взривни вещества в американския щат Тенеси, съобщиха властите, цитирани от световните агенции.

Шерифът на окръг Хъмфрис Крис Дейвис съобщи пред репортери снощи, че семействата на 16-те души, за които се смята, че са загинали, са били уведомени.

От 19-те души, които бяха обявени за изчезнали веднага след експлозията в петък сутринта, трима бяха открити по-късно на друго място и не са били на територията на завода по време на взрива.

Следователите сега смятат, че всички 16 души, които са били на мястото при експлозията, са загинали.

Извършват се ДНК тестове за идентифициране на човешки останки, въпреки че властите заявиха, че силата на взрива и обхватът на разпръснатите отломки ще затруднят идентифицирането.

Не е ясно какво е причинило инцидента и разследването се очаква да отнеме няколко дни.

Компанията "Акюрат Енерджетик" (Accurate Energetic) произвежда редица взривни продукти, включително за военни цели.

Федералното бюро за разследване също участва в разследването, пише БТА.

Сателитно изображение на завода за взривни вещества в Тенеси, преди инцидента СНИМКА: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници