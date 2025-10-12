Над 40 загинали и десетки изчезнали след поройните дъждове в Мексико (Обновена)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Правителството на Мексико съобщи вчера, че вследствие на проливните дъждове през последните часове са загинали над 40 души, а 27 се водят за изчезнали. Стихиите са предизвикали сериозни щети в 117 общини в страната, съобщи ЕФЕ, цитирана от БТА.

Президентката Клаудия Шайнбаум проведе виртуална среща с губернаторите на петте най-засегнати щата – Веракрус (на изток), Идалго, Пуебла, Керетаро и Сан Луис Потоси (в централната част на страната), както и с представители на Националния координационен център за гражданска защита.

След срещата координационният център публикува съобщение с актуализирани данни за жертвите и щетите по доклади на местните власти.

„Щатските власти съобщиха за 41 загинали: 15 във Веракрус, девет в Пуебла, 16 в Идалго и един в Керетаро", се посочва в изявлението.

Малко по-късно правителството на щата Пуебла потвърди и десета жертва.

Мобилизирани са около 10 000 военнослужещи, които използват лодки, хеликоптери и багери, за да разчистят пътищата, да спасят блокирани жители и да доставят храна на хората в засегнатите райони.

Редица малки населени места остават изолирани от света и спасителните екипи все още се борят да стигнат до тях. Метеоролозите предупредиха, че се очакват още валежи.

Рискът от допълнителни свлачища се увеличава, тъй като почвата вече е напоена от проливните дъждове. Най-тежко засегнатите райони са в източните и централните щати Веракрус, Идалго, Пуебла, Керетаро и Сан Луис Потоси. Десетки хиляди домове, клиники, училища, пътища и мостове са повредени.

Досега повечето жертви са регистрирани в щатите Веракрус и Идалго, но потвърдени смъртни случаи има също така и в Пуебла и Керетаро. Мексиканският щат Сан Луис Потоси претърпя масови щети, но там няма съобщения за жертви.

Мексико е в края на годишния си дъждовен сезон, който трае около шест месеца и обикновено свършва в началото на ноември.