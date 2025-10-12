До Северна Македония с високоскоростни влакове: новата линия ще свързва Скопие и Бургас

В Северна Македония започва изгpaждaнeтo нa виcoĸocĸopocтнa жeлeзoпътнa линия щe бъдe нaй-знaчимият инфpacтpyĸтypeн пpoeĸт ĸaĸтo зa cтpaнaтa, тaĸa и зa цялa Югoизтoчнa Eвpoпa.

Рaбoтaтa пo тoзи мaщaбeн пpoeĸт вeчe e в xoд.

На Международната железопътна гара в Скопие след седем години, гражданите ще могат да се качат на влак и да пътуват директно до българското Черноморие, в Бургас.

Тази десетилетна мечта най-накрая става реалност благодарение на договора с България за изграждането на последната ключова част – съвместния тунел на границата. С това се отваря последната глава от железопътното свързване, част от Коридор 8.

„Виждате какви проблеми имаме с България, но за железницата успяхме да се договорим. Икономиката знае как да намери своя път и първото нещо след местните избори, което ще направи правителството в Скопие, е подписването на договор за изграждане на железопътен тунел с България", каза Александър Николоски, министър на транспорта.

Изграждането на бърза железопътна линия, по която товарните влакове ще се движат със скорост от 120 км/ч, ще увеличи сегашните 12 милиона евро приходи на 120 милиона евро още през първата година след построяването ѝ.

„Ако изградим линията Скопие – София – Бургас, тогава македонската икономика, дори да не иска, ще се развива", обясни Николоски.

Договорът ще бъде подписан на 4 ноември, а най-късно до 2032 година ще може да се пътува с влак от Скопие до Бургас.

„Договорът предвижда Северна Македония да изгради третата фаза от железницата към България. Първата е вече изградена, втората се строи в момента. България пое своите задължения – да инвестира милиард и половина евро в изграждане, модернизация и реконструкция на линията от София, Радомир, Перник до Гюешево, да построи отсечката от Гюешево до границата, за която вече има обявен търг, а това, което остава, е тунелът", обясни Николоски.

Проектът е започнат още през 1994 година, като е предвидено да се финансира със средства от Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие.

Въпросът за западната част на Северна Македония – от Кичево до границата с Албания, където не е положена нито една релса, засега никой не повдига.