ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Стефан Мавродиев: Цветана Манева щеше да се обеси ...

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21483179 www.24chasa.bg

"Хамас" започва да освобождава израелските заложници в Газа

1700
Освободени заложници / архив/

„Хамас" обяви, че започва тази сутрин да освобождава израелските заложници в Газа, както беше договорено, малко преди срещата на върха за мир, на която ще се съберат в Египет лидери на около двадесет държави, съобщи АФП.

В ивицата Газа, опустошена от 2 години война, Гражданската защита – организация за спешна помощ, оперираща под контрола на „Хамас" – обяви вчера, че над 500 000 вътрешно разселени лица са се върнали в северната част на територията след влизането в сила на примирието в петък.

Споразумението между воюващите страни се базира на двадесетточков план, обявен в края на септември от Доналд Тръмп. Той предвижда освобождаването от палестинското ислямистко движение на останалите 48 заложници – живи или мъртви – отвлечени по време на безпрецедентната атака на „Хамас" в Израел на 7 октомври 2023 г., която доведе до война в Газа.

В замяна Израел трябва да освободи 250 затворници, сред които много осъдени за смъртоносни атаки срещу израелци, както и 1700 палестинци, арестувани в Газа от октомври 2023 г.

„Съгласно подписаното споразумение размяната на затворници трябва да започне в понеделник сутринта, както беше договорено, и няма ново развитие по този въпрос", заяви вчера пред АФП високопоставеният представител на „Хамас" Усама Хамдан.

Египет потвърди, че утре следобед в Шарм ел Шейх ще се проведе форум, чиято цел да „сложи край на войната в Газа, да ускори усилията за установяване на мир и стабилност в Близкия изток и да отвори нова страница за сигурност и регионална стабилност".

Освен Тръмп и египетския президент Абдел Фатах ас Сиси, в египетския град на Червено море се очакват генералният секретар на ООН Антонио Гутериш, френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър, италианската премиерка Джорджа Мелони и испанският премиер Педро Санчес, наред с други.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху не е дал индикация за участието си, пише БТА.

От своя страна, „Хамас" обяви, че няма да участва, а един от неговите представители подчерта в интервю за АФП, че движението действа „чрез катарските и египетските посредници".

Освободени заложници / архив/

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници