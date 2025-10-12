ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Стефан Мавродиев: Цветана Манева щеше да се обеси ...

Новите правила за граничен контрол в ЕС влязоха в сила

Шенген СНИМКА: АРХИВ

От днес влизат в сила нова нови правила за граничен контрол в Европейския съюз. Поетапно се въвежда системата "вход - изход", предназначена за граждани на трети страни, които влизат в Шенгенското пространство.

Снемане на отпечатъци, снимка и сканиране на паспорт: Въвежда се нова система на ЕС за граничен контрол
Това означава, че вместо подпечатване на паспорти, с помощта на специални устройства ще се събират биометрични данни на гражданите от трети страни. В следващите шест месеца всички външни граници на Евросъюза трябва да бъдат оборудвани с техника, която да събира необходимата информация.

Целта е промените да улеснят откриването на чужденците без право на престой в ЕС и разкриването на случаите на измами с документи и самоличност, информира БНТ.

Шенген СНИМКА: АРХИВ

