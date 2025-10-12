Започнаха местните избори в Косово

Местните избори в Косово започнаха, съобщиха косовските медии. Избирателните секции отвориха в 7:00 местно време (8 ч. българско време и ще затворят в 19:00 ч. (20 ч. бълг. вр.).

На изборите косовските гласоподаватели ще избират кметове на общини и общински съветници в 38-те общини на страната. Тазгодишните местни избори в Косово ще бъдат петите, откакто страната обяви независимост от Сърбия през 2008 г. Първият тур на гласуване е насрочен за 12 октомври, а вторият – за 2 ноември.

Общият брой на имащите право да гласуват е 2 069 098, като от тях 43 993 души са регистрирани да гласуват по пощата от чужбина. Гласуването в чужбина, което започна на 17 септември, приключи вчера, информира БТА.

Централната избирателна комисия (ЦИК) на Косово потвърди участието на 93 политически субекта на местните избори, от които 32 партии, 2 коалиции, 32 граждански инициативи и 27 независими кандидати, пише косовският информационен портал "Калдзо". По информация на албанската редакция на Радио Свобода Европа сред тях са 12 сръбски партии и граждански инициативи.

Общият брой на кандидатите, представляващи тези политически субекти, е 5626, като от тях 206 души са кандидати за кметове, а 5420 - за членове на общински съвети, пише "Калдзо". Вотът в неделя ще се проведе в 2625 секции, информират от ЦИК.