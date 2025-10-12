ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хиляди австралийци участваха в пропалестински протести в Сидни

Хиляди протестираха в цяла Австралия в подкрепа на Палестина СНИМКА: Ройтерс

Десетки хиляди протестиращи участваха днес в пропалестинска демонстрация в бизнес района на най-гъстонаселения град в Австралия - Сидни, съобщи Ройтерс, като се позова на изявление на организаторите. Агенцията отбелязва, че това става, след като тази седмица австралийски съд блокира инициативата за провеждане на протеста пред сградата на Операта в Сидни.

В цяла Австралия днес се състояха общо 27 протеста, включително в Мелбърн и Сидни, съобщиха организаторите - групата "Действие за Палестина". Забранената във Великобритания пропалестинска групировка оцени броя на участниците в демонстрацията в Сидни на около 30 000 души. Полицията обаче не даде оценка за броя на участниците в протеста.

Демонстрациите се проведоха на фона на изтеглянето на израелските войски в рамките на първата фаза от споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа, постигнато с посредничеството на САЩ. Войната на Израел в Газа отне живота на десетки хиляди палестинци и остави голяма част от крайбрежния анклав в руини.

Амал Насер, една от организаторките на протеста в Сидни, заяви, че "дори и прекратяването на огъня да се запази, Израел все още провежда военна окупация на ивицата Газа и Западния бряг" .

"Окупацията, както и системната дискриминация срещу палестинците, живеещи в Израел, представляват система на апартейд", каза в изявление Насер, цитиран от БТА.

Кадри на австралийската телевизия Ей Би Си показаха протестиращи, много от които носещи палестински знамена и традиционния близкоизточен шал кефия, които преминават по затворени за движение улици в Сидни. Полицията съобщи, че засега не са правени арести.

