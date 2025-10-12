Румяна Бъчварова: Още не може да се говори за точка на конфликта между "Хамас" и Израел, но се намери изход

Регионът на Близкия Изток е много сложен за прогнозиране. За да се ориентира човек трябва добре да познава историята, каза по bTV Румяна Бъчварова, бивш вицепремиер и посланик на България в Израел. Надявам с в понеделник да бъдат освободени израелските заложници. Това е един от ключовете за развързване на ситуацията с досегашната война между "Хамас" и Израел. Преговорите бяха не преки, посредниците са Катар, Турция, каза Бъчварова.

Не можем да говорим че се слага точка на войната. Остава проблемът как ще бъде девъоръжен "Хамас", по какъв ред ще бъде управлявана ивицата, политическите гаранции, че някой на тази територия няма да прояви пак агресия. Надявам се да се намери добро решение. Но се намери изход от ситуацията и дано това послужи като пример за други конфликти, заяви Бъчварова.