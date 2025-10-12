Румъния ще създаде първата си фабрика за изкуствен интелект

Румъния ще създаде своята първа инфраструктура за изкуствен интелект с началото на съвместен проект на Националния институт за изследвания и развитие в областта на информатиката (ICI Букурещ) и Националния университет за науки и технологии „Политехника Букурещ" с участието на консорциум от академични, изследователски и индустриални партньори, съобщи Аджерпрес за БТА.

„Румъния е една от шестте европейски страни, избрани при последния кръг за оценка на Съвместното предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии (EuroHPC) – програма за фабрики за изкуствен интелект, европейска инициатива, насочена към развитието на центрове за изкуствен интелект и суперкомпютри. Румънската фабрика за изкуствен интелект ще включва придобиването и експлоатацията на високотехнологичен суперкомпютър, оптимизиран за изкуствен интелект, както и създаването на серия от модерни услуги и инфраструктура, предназначени за научните изследвания, бизнеса и обществения сектор. Приоритетните области на приложение включват производството и индустрията, киберсигурността, науките за живота, цифровите обществени услуги и автономните системи. Инициативата ще оказва подкрепа не само на изследователи и университети, но и на стартъпи, малки и средни предприятия и публични институции, като осигурява достъп до високопродуктивни изчислителни ресурси, бази данни, софтуерни инструменти и програми за обучение", се казва в съобщение до медиите на ICI Букурещ.

Под координацията на ICI Букурещ проектът има за цел да превърне малките и средните предприятия от обикновени потребители на технология в активни играчи в иновациите, като им предоставя услуги, обучение и достъп до модерна инфраструктура за изкуствен интелект.

„Това потвърждава, че Румъния може да играе важна роля в дигиталната трансформация на Европа. Румънската фабрика за изкуствен интелект ще бъде крайъгълният камък на бъдещите европейски проекти за изкуствен интелект, като отваря пътя за нови инвестиции, сътрудничество и международни партньорства", казва Адриан-Виктор Вевера, генерален директор на ICI Букурещ.

Румънската фабрика за изкуствен интелект ще бъде подслонена и координирана от ICI Букурещ и „Политехника Букурещ", като ще събере силен национален консорциум от партньори от сферите на науката, образованието и индустрията: Техническия университет в Клуж-Напока, Националния институт за изследване и развитие в биологическите науки (INCDSB), Трансилванската IT асоциация (ATIT), Института за изследване на изкуствения интелект (ICIA), Националния съвет на частните малки и средни предприятия в Румъния (CNIPMMR) и Румънската асоциация на дигиталните иновативни хъбове (RoDIH).

„С тази стратегическа инвестиция Румъния се нарежда сред главните играчи в Европа в сферата на изкуствения интелект. „Политехника Букурещ" има традицията, експертния потенциал и човешките ресурси, нужни за превърнат този проект в двигател на научния и икономическия напредък. Това е уникална възможност да развием тук, в Румъния, свръхмодерни технологии, способни да оформят обществото като цяло", отбеляза ректорът на „Политехника Букурещ" Михня Костою.

Според ICI Букурещ по този начин Румъния става активна част от мрежата EuroHPC– фабрики за изкуствен интелект с приноса си за единна, конкурентна и етична екосистема на изкуствения интелект в Европа.

Наред с другите проекти, избрани на финалния етап, които идват от Чехия, Испания, Полша, Литва и Нидерландия, румънската инициатива ще формира стратегическа европейска мрежа от фабрики за изкуствен интелект, замислена да установи сътрудничество между изследователските центрове, университетите и индустрията, като укрепи позицията на Европа като глобален лидер в отговорното развитие и използване на изкуствения интелект.