Външно предупреди за самолетна стачка в Италия на 13 октомври

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 13 октомври в Италия ще се проведе национална четиричасова стачка – от 12:00 до 16:00 ч., на въздушния транспорт, съобщават от Министерството на външните работи (МВнР).

Възможни са отмяна или забавяне на полети, особено на големите летища в страната, информират от Ситуационния център на ведомството.

От министерството препоръчват на българските граждани, пребиваващи краткосрочно или дългосрочно в Италия и планиращи пътувания с въздушен транспорт в посочения ден, да проверяват предварително информацията за своите полети на сайта на съответните авиокомпании, информира БНТ.