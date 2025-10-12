ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

С кои мазнини е най-добре да се готви

Времето София 18° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21483902 www.24chasa.bg

Ердоган ще участва в срещата на върха за мир в Близкия изток в Египет

1368
Турският президент Реджеп Тайип Ердоган Снимка: Снимка: Twitter/@bosunatiklama

Турският президент Реджеп Ердоган ще пътува до Египет, за да вземе участие в срещата на върха за мир в Близкия изток, съобщи тази сутрин турската частна телевизия НТВ (NTV), цитирана от Ройтерс и БТА.

Очаква се в срещата да участват също така американският президент Доналд Тръмп, британският премиер Киър Стармър и френският президент Еманюел Макрон.

Първата фаза от плана за прекратяване на огъня, предложен от Тръмп, ще започне с освобождаването на израелски заложници и палестински затворници в понеделник.

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници