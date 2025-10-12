Ердоган ще участва в срещата на върха за мир в Близкия изток в Египет

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Турският президент Реджеп Ердоган ще пътува до Египет, за да вземе участие в срещата на върха за мир в Близкия изток, съобщи тази сутрин турската частна телевизия НТВ (NTV), цитирана от Ройтерс и БТА.

Очаква се в срещата да участват също така американският президент Доналд Тръмп, британският премиер Киър Стармър и френският президент Еманюел Макрон.

Първата фаза от плана за прекратяване на огъня, предложен от Тръмп, ще започне с освобождаването на израелски заложници и палестински затворници в понеделник.