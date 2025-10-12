Водещият на FOX Денис Нийл: Илон Мъск ни учи да не се страхуваме от провала

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В света на големите пари, необятния Космос и битката за истината отвъд океана, американският журналист и писател Денис Нийл разказва за своята нова книга „Илон Мъск – гениалният лидер".

Бивш водещ на FOX и CNBC, както и редактор във Forbes и The Wall Street Journal, Нийл споделя, че срещата с Мъск ще бъде „най-вълнуващият разговор" в живота му. В книгата си той обобщава 11 урока, които всеки може да приложи в собствения си живот.

„Най-важният урок на Илон е свързан със SpaceX – че е по-добре да излетиш и да изгориш, отколкото никога да не опиташ. Това означава да се издигнеш над провала и да се върнеш по-силен", казва Нийл пред bTV.

Журналистът определя Мъск като „вечен оптимист, воден от вътрешен страх и песимизъм", който обаче успява да трансформира несигурността в мотивация.

По думите му, американската мечта днес е под заплаха – едва 25% от американците вярват, че децата им ще имат по-добър живот. „Спрете да се оплаквате и работете по-здраво. Америка трябва да остане страната на възможностите", казва Нийл.

В книгата си той обръща внимание и на отношенията между Илон Мъск и Доналд Тръмп, описвайки символичния момент, в който двамата се здрависват на публично събитие.

Що се отнася до свободата на словото, Нийл е убеден, че в Съединените щати тя все още е най-силна в света, макар мнозина американци да я приемат за даденост.

„В други държави – Германия, Франция, Австралия, Обединеното кралство – тя е много по-ограничена", смята той.

Бившият водещ признава, че е напуснал големите телевизии, защото „не е можел да бъде контролиран". Днес той намира свободата си в интернет – чрез подкаст и писане.

А ако можеше отново да изпрати съобщение на Илон Мъск, какво би му казал?

„Веднъж му писах в 4:20 сутринта и дори ми отговори. Казах му, че алгоритмите на X скриват книгата ми за него. А вярвам, че хората ще се почувстват по-добре, след като я прочетат."