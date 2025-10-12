И шефът на Европейския съвет Антонио Коща ще присъства на срещата за мир в Близкия изток

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща ще участва в мирната среща на върха в Египет, съобщи днес официален представител на ЕС, цитиран от Ройтерс и БТА.

Египет ще бъде утре домакин на международна среща на върха в курортния град Шарм ел Шейх на Червено море, за да финализира споразумение, целящо да сложи край на войната в ивицата Газа.

По-рано турски медии съобщиха, че президентът Реджеп Ердоган също ще участва в срещата.

От "Хамас" пък обявиха, че започват освобождаване на израелските заложници от Газа.