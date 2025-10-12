ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иран готов да разгледа предложение от САЩ за ядрената си програма

Върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей Снимка: Twitter/@vecer

Иран приветства потенциално "балансирано" предложение от Съединените щати за ядрената си програма, но не е получавал покани за преговори. Това каза иранският външен министър Абас Арагчи.

Той подчерта, че страната му няма да се откаже от обогатяването на уран, но е склонна да обмисли мерки за повишаване на доверието у партньорите и убеждаването им в "мирната същност на ядрената програма".

Съединените щати, европейските съюзници и Израел обвиняват Техеран, че обогатеният уран се използва за военни цели. Иран категорично отрича. По думите на иранския дипломат номер едно, на Израел не може да се вярва и бъдещето на мирното споразумение за Газа не е сигурно.

 "Бихме разгледали подобно предложение. Особено ако в замяна се изгради доверие между нас и се вдигнат жестоките санкции. Ако тези предложения следват механизъм и формула, които са справедливи, балансирани и разумни, бихме ги проучили.", казва Арагчи, цитиран от БНТ.

