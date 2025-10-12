КМГ: Китай е санирал над 240 000 жилищни комплекси за 5 години

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Повече от 110 милиона китайци са се възползвали от мащабните проекти за обновяване на стари жилищни комплекси в страната по време на 14-ия петгодишен план (2021-2025 г.), заяви министърът на жилищното строителство и развитието на градските и селските райони Ни Хун на пресконференция в събота.

Според министъра над 240 000 стари жилищни комплекси в китайските градове са били обновени, като са инсталирани и 129 000 асансьора. Добавени са 3,4 милиона паркоместа и 64 000 обществени заведения за грижи за възрастни хора и деца, допълни Ни Хун, цитиран от Китайската медийна група.

Страната също така е обновила 840 000 километра подземни тръбни мрежи за вода, газ и отопление.

През последните 5 години Китай задълбочи реформата в градското строителство и обновяване, и създаде нов модел за високоефективно градско управление. Така качеството на живот се е подобрило допълнително.