ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

С кои мазнини е най-добре да се готви

Времето София 18° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21484210 www.24chasa.bg

КМГ: Китай е санирал над 240 000 жилищни комплекси за 5 години

КМГ

700
Снимка: Китайска медийна група

Повече от 110 милиона китайци са се възползвали от мащабните проекти за обновяване на стари жилищни комплекси в страната по време на 14-ия петгодишен план (2021-2025 г.), заяви министърът на жилищното строителство и развитието на градските и селските райони Ни Хун на пресконференция в събота.

Според министъра над 240 000 стари жилищни комплекси в китайските градове са били обновени, като са инсталирани и 129 000 асансьора. Добавени са 3,4 милиона паркоместа и 64 000 обществени заведения за грижи за възрастни хора и деца, допълни Ни Хун, цитиран от Китайската медийна група.

Страната също така е обновила 840 000 километра подземни тръбни мрежи за вода, газ и отопление.

През последните 5 години Китай задълбочи реформата в градското строителство и обновяване, и създаде нов модел за високоефективно градско управление. Така качеството на живот се е подобрило допълнително.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници