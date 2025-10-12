КМГ: Кантонският панаир отбелязва интензивно пристигане на вносни експонати

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Общо 72 партиди вносни експонати за 138-ото издание на китайския панаир за внос и износ, известен също като Кантонския панаир, с приблизителна стойност от 3,96 милиона юана (около 557 370 щатски долара), са влезли в Китай между 16 септември и 11 октомври, съобщиха от митниците в Гуанджоу, цитирани от Китайскама медийна група.

138-ият Кантонски панаир ще започне на 15 октомври в Гуанджоу, провинция Гуандун, Южен Китай. Изложбената площ на експото е 30 000 квадратни метра, като се очаква още експонати да пристигнат през следващите дни.

Пристигащите експонати произхождат от 222 изложители от 13 страни и региони, сред които Египет, Тайланд, Япония и Турция. Те обхващат категории като кухненски уреди, хардуерни инструменти и машинно оборудване.

Митниците в Гуанджоу са въвели специално разработени улесняващи мерки, включително отмяна на изискванията за гаранции, надзор на място и „зелени коридори" за приоритетно освобождаване, за да оптимизират процеса.