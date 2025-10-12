ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

С кои мазнини е най-добре да се готви

Времето София 18° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21484249 www.24chasa.bg

За опити за държавен преврат, но без доказателства, съобщи президентът на Мадагаскар

932
Президентът на Мадагаскар Андри Ражоелина СНИМКА: Екс/ @AfricaFactsZone

Президентът на Мадагаскар Андри Ражоелина съобщи в изявление днес, че в източноафриканската страна е в ход "опит за незаконно и насилствено завземане на властта", без да представи никакви доказателства - ден, след като някои войници се присъединиха към протестното движение, започнало миналия месец, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Войниците от елитните части КАПСАТ (CAPSAT), които помогнаха на Ражоелина да завземе властта с преврат през 2009 г., призоваха своите колеги военни да не се подчиняват на заповедите и да подкепят ръководените от младежи протести, започнали на 25 септември и представляващи най-сериозното предизвикателство за управлението на сегашния президент на Мадагаскар от преизбирането му през 2023 г.

Президентът на Мадагаскар Андри Ражоелина СНИМКА: Екс/ @AfricaFactsZone

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници