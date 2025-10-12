На 10 октомври лидерът на Тайван Лай Циндъ, изнесе така наречената си реч „Двойна десетка", в която направи безразсъдни коментари по исторически въпроси, съобщи Китайската медийна група. От една страна той изопачи историята на Втората световна война и Резолюция 2758 на Общото събрание на ООН, за да изфабрикува така наречената „легитимност" за напредъка на „независимост на Тайван", а от друга страна преувеличи така наречената „военна заплаха от континенталната част на страната", твърдейки, че разходите за отбрана в Тайван ще продължат да се увеличават, за да достигнат 5% от БВП до 2030 г. Тези изопачавания на историята и погрешните аргументи за „търсене на независимост чрез военни средства" и „търсене на независимост чрез разчитане на външни сили" предизвикаха широка критика в Тайван. Някои тайвански коментатори посочиха, че речта на Лай напълно пренебрегва историята на тайванското колониално управление от Япония, като на практика изтрива историческите факти в основата им. Местните медии критикуваха така наречената реч за „Двойната десетка" за това, че упорито заема твърда позиция по въпросите на отношенията между двата бряга на Тайванския проток, създавайки по-голяма конфронтация и враждебност и служейки като „демонстрация на лоялност към Съединените щати".

Освен това Лай клевети континенталната част на страната за „изкривяване на Резолюция 2758 на Общото събрание на ООН и исторически документи от Втората световна война". Това фундаментално отрича следвоенния международен ред, оспорва авторитета на международното право и представлява реакционна позиция срещу международното правосъдие и прогресивните тенденции.

Тази година се навършват 80 години от победата в съпротивата на китайския народ срещу японската агресия, както и 80 години от освобождението на Тайван. В речта си обаче Лай избягва да спомене победата във войната за съпротива или поражението на Япония, като вместо това използва термина „край на войната" – израз, използван от японските милитаристи и десните сили, за да замъглят реалността на поражението. Това се равнява на оправдаване на агресорите и колонизаторите за техните престъпления, предаване на всякаква национална позиция или интегритет и напълно опозоряване на нацията.

Последните доклади на тайванските медии, цитиращи най-новите проучвания на общественото мнение, показват, че въпреки енергичното промотиране от Лай Циндъ на „нова теория за две държави", населението на острова е демонстрирало значително увеличение на „китайската идентичност". Това доказва, че сплотяващата сила на китайската нация не е отслабена от усилията на Лай и че културното и етническо родство между двете страни на пролива остава непокътнато.

Историята никога не може да бъде забравена или изопачавана. Независимо от това, което казва или прави Лай Циндъ, независимо от опитите на външни сили да попречат, те не могат да променят историческата и правна реалност, че Тайван е част от територията на Китай. Те не могат да попречат на историческата неизбежност, че Китай в крайна сметка ще бъде обединен. Тези, които забравят корените си, никога не срещат добър край, предателството към нацията неизбежно ще си поиска горчива цена. Трагичната съдба на Лай Циндъ става все по-ясна!