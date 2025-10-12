ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Папа Лъв XIV: Сделката за прекратяване на огъня в ...

Броят на куриерските пратки в Китай надхвърли 150 милиарда от началото на годината

КМГ

1200
Снимка: Китайска медийна група

Към 11 октомври броят на куриерските пратки в Китай от началото на годината е надхвърлил 150 милиарда, като този резултат е постигнат 37 дни по-рано в сравнение с 2024 г., съобщиха от Държавната пощенска администрация и Китайската медийна група.

Китайският пазар на експресни услуги продължава стабилно да расте, развивайки се в интелигентна и многостранна посока, и ефективно подкрепя оживлението на онлайн потреблението.

От началото на годината Китай ускорява стандартизирането на изграждането на регионални центрове за сортиране и дистрибуция в централните и западните райони на страната, с което значително се е подобрил капацитетът за куриерско обслужване. През първите осем месеца обемът на куриерските услуги в провинциите Шаанси, Синдзян, Гуйджоу и Цинхай се е увеличил с над 30%.

Зад огромния обем от пратки стои високоефективно разпределение на ресурсите. В цялата страна вече функционират 1300 центъра за обработка на пощенски и куриерски пратки, над 400 специализирани логистични парка и 420 000 станции за пощенски и логистични услуги, които осигуряват пълно покритие на градските и селските райони.

Технологичните иновации също внасят нова енергия в развитието на сектора – хиляди автономни превозни средства и над 300 дрона вече са в експлоатация, като общият брой на доставените чрез дронове пратки надхвърля 3 милиона.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

