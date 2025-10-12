Израел се закани да унищожи всички тунели в Газа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Израелският министър на отбраната Израел Кац обяви, че след освобождаването на заложниците, държани в Ивицата Газа, израелската армия ще унищожи всички тунели на Хамас на палестинска територия.

На третия ден от примирието между Израел и Хамас Кац подчерта, че тези операции ще бъдат проведени в рамките на „международния механизъм под надзора на Съединените щати".

„Голямото предизвикателство за Израел след освобождаването на заложниците ще бъде унищожаването на всички терористични тунели на Хамас в Газа", каза Кац, цитиран от БГНЕС.

„Наредих на армията да се подготви за тази мисия", добави той, цитиран от АФП.

Хамас разполага с мрежа от тунели под Ивицата Газа, използвани предимно от въоръженото му крило.

Израел твърди, че е унищожил много от тях през двете години на война.

Съгласно споразумението за прекратяване на огъня с Израел, обявено на 9 октомври, Хамас трябва да предаде останалите 48 заложници в Газа, живи или мъртви, всички от които, с изключение на един, са отвлечени по време на тази атака.

В замяна Израел трябва да освободи 250 „затворници по съображения за сигурност" и 1700 палестинци, арестувани от израелската армия в Газа от октомври 2023 г.

Хамас потвърди, че заложниците трябва да бъдат освободени в понеделник, 13 октомври.

Кац уточни, че унищожаването на тунелите ще се състои в рамките на „демилитаризацията" на ислямисткото движение, предвидена в плана на Доналд Тръмп, чиято втора фаза все още предстои да бъде договорена.

Високопоставен член на Хамас предупреди, че преговорите по този въпрос ще бъдат „трудни".

Хосам Бадран, член на политическото бюро на Хамас, посочи, че е „изключено" ислямисткото движение да се разоръжи.

Хамас на няколко пъти през 2025 г. спомена за постепенно разоръжаване на арсенала си (спиране на производството на нови ракети, унищожаване на тунелите към Израел), но при условие, че това е съпътствано от политически проект, водещ до края на израелско-палестинския конфликт.

Това ислямистко движение, считано за терористична организация от САЩ, Израел и Европейския съюз, многократно е потвърждавало, че при липса на палестински въоръжени сили си запазва „правото да се съпротивлява на израелската окупация