Десетки хиляди израелци изпълниха центъра на Тел Авив в празничен митинг (Видео)

Тел Авив Снимка: Екс/Hen Mazzig

След обявяването на завръщането на заложниците от Газа, десетки хиляди израелци изпълниха центъра на Тел Авив в празничен митинг. 

За пръв път от две години цари празнично настроение, различно от ежеседмичните протести и гняв срещу политиката на израелското правителство.

На площада присъстваха специалният пратеник на Доналд Тръмп за Близкия Изток Стив Уиткоф и зетът на американския президент Джаред Къшнър, който участваше в преговорите за мир по време на първия мандат на Тръмп. Участниците носеха транспарант с надпис „Нобелов президент Тръмп", въпреки че държавният глава не е получил наградата.

Един от интересните моменти бе опитът на Стив Уиткоф да похвали премиера Бенямин Нетаняху, който завърши с бурни освирквания от множеството.

"Да работя с президента Тръмп, да видя решимостта му да се постигне мир, да видя заложниците да се завръщат у дома, да видя Израел сигурен и целия Близък Изток стабилен – нищо не може да се сравни с това", коментира зетът на Тръмп и участник в преговорите за мир Джаред Къшнър, съобщи NOVA.

Митингът подчерта усилията на американската администрация за стабилизиране на региона и бе израз на благодарност към всички участници в преговорите за мир.

