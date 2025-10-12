Десетки хиляди израелци изпълниха центъра на Тел Авив в празничен митинг (Видео)

След обявяването на завръщането на заложниците от Газа, десетки хиляди израелци изпълниха центъра на Тел Авив в празничен митинг.
За пръв път от две години цари празнично настроение, различно от ежеседмичните протести и гняв срещу политиката на израелското правителство.
На площада присъстваха специалният пратеник на Доналд Тръмп за Близкия Изток Стив Уиткоф и зетът на американския президент Джаред Къшнър, който участваше в преговорите за мир по време на първия мандат на Тръмп. Участниците носеха транспарант с надпис „Нобелов президент Тръмп", въпреки че държавният глава не е получил наградата.
Един от интересните моменти бе опитът на Стив Уиткоф да похвали премиера Бенямин Нетаняху, който завърши с бурни освирквания от множеството.
"Да работя с президента Тръмп, да видя решимостта му да се постигне мир, да видя заложниците да се завръщат у дома, да видя Израел сигурен и целия Близък Изток стабилен – нищо не може да се сравни с това", коментира зетът на Тръмп и участник в преговорите за мир Джаред Къшнър, съобщи NOVA.
Митингът подчерта усилията на американската администрация за стабилизиране на региона и бе израз на благодарност към всички участници в преговорите за мир.
& Israelis celebrated by dancing & singing in the streets & hugging each other in jubilation that the hostages were FINALLY going to come home & the war was ending— Dan Levy ✡ דניאל לוי (@TheDanLevy) October 12, 2025
I know, I was personally in Hostage Square, Tel Aviv on Thursday for most of the day & the air was ELECTRIC pic.twitter.com/02RTOHrRxK
400,000 Israelis took the streets tonight to mark the last Saturday rally at Hostage Square in Tel Aviv.— Hen Mazzig (@HenMazzig) October 11, 2025
When we say our people are one family, this is what we mean. pic.twitter.com/ZcPe8D4jNT