Управлението на най-възрастния президент в света, който е на поста от 1982 г., може да продължи още 7 г.

В Камерун днес започнаха избори, които могат да удължат управлението на най-възрастния президент в света и лидер в Африка с още 7 години, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА

Около 8 милиона гласоподаватели, включително над 34 000 избиратели в чужбина, са регистрирани да гласуват в над 31 000 избирателни секции в тази централноафриканска страна.

По данни от 2024 г. населението на Камерун наброява над 29 милиона души и, подобно на много държави в Субсахарска Африка, жителите на страната са предимно по-млади хора.

Изборните секции се очаква да затворят в 18:00 ч. местно време (20:00 ч. българско време), а резултатите трябва да бъдат обявени най-късно до 26 октомври.

Наблюдателите прогнозират победа за сегашния държавен глава на Камерун Пол Бия, който за първи път става президент през 1982 г. след оставката на първия камерунски държавен глава Ахмаду Ахиджо, и оттогава управлява страната, отбелязва Франс прес. Бия бе обявен за победител в седем поредни избора. Камерун е имал само двама лидери от обявяването на независимостта си през 1960 г.