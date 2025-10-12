Портрет на царица Йоанна в българска носия краси президентския дворец в Кастелпорциано

Имението до Рим е било любимото място за лов на Савоите

На 25 километра от Вечния град, сгушена между древни римски пътища, гъсти дъбови гори и девствени плажове на Тиренско море, се намира една от най-слабо познатите, но най-внушителни държавни резиденции в Европа – имението Кастелпорциано.

Днес то е собственост на италианския президент, но в миналото е било любима ловна територия на Савойската династия, чиято история е неразривно свързана и с българския трон чрез царица Йоанна. Дъщерята на крал Виктор Емануил III и съпруга на цар Борис III днес „присъства" в един от салоните на двореца чрез голям портрет, на който е изобразена с българска носия.

Савойската династия, една от най-старите европейски кралски фамилии, се възкачва на престола на Обединена Италия през 1861 г. Крал Виктор Емануил II, прадядо на царица Йоанна, купува Кастелпорциано през 1872 г., за да го превърне в кралска ловна резиденция. Неговият внук Виктор Емануил III прекарва много време тук заради страстта си към природата, обича и да се наслаждава на тишината на имота. Неговата дъщеря, навремето принцеса Джована ди Савоя, след като се омъжва за българския цар Борис III през 1930 г., става царица Йоанна. Джована прекарва част от детството си именно в Кастелпорциано и във Вила Йоланда, елегантна къща в близост до морето, кръстена на по-голямата й сестра. Днес къщата е исторически и природен музей в защитената зона Капокота.

Портретът на царица Йоанна (вдясно) до този на майка й кралица Елена Черногорска Сърцето на президентското имение е замъкът Грациоли. Това е крепост от X век, която през вековете преминава от собственост на църквата към различни знатни фамилии, докато не е закупена от Савоите. Интериорът на замъка е реставриран с автентични мебели от епохата на италианската монархия, донесени от двореца „Куиринале" в Рим и други кралски имоти. Стените са богато украсени с ловни трофеи, гоблени и портрети на династията Савоя. Цялото помещение отдава почит на една епоха, в която италианската аристокрация е обичала да се „слива" с природата.

С площ от над 60 кв.км. резиденцията днес представлява една от най-добре запазените средиземноморски екосистеми в Европа, официално призната като Държавен природен резерват и част от мрежата „Натура 2000" . Сред редките природни „съкровища" може да се изброят дюните и крайбрежните екосистеми с уникални растения като мирта, кедър, филерия и с ароматите на мащерка и розмарин. В имота има и дъбови и смесени гори, обитавани от вълци, диви свине, сърни и от застрашения от изчезване рядък вид италианска заек lepus italicus. В имението на Кастелпорциано съществуват и естествени водни басейни, останки от древни блатни гори, богати на земноводни, на костенурки и редки насекоми. Над 3500 животински вида, включително орли, сови, кълвачи и мигриращи птици, изследвани чрез постоянна орнитологична станция, обитават територията на имота.

Освен природен резерват Кастелпорциано продължава да бъде живо земеделско имение. Тук се отглеждат местни породи говеда и коне от тосканската зона Марема, защитавани от изчезване. На площ от над 6500 декара се обработват зърнени култури и фуражи, използвани за вътрешни нужди и поддържане на екосистемния баланс.

В един от салоните има картина с надпис „Граф Амедей VI обсажда Варна и освобождава Йоан Палеолог, император на Константинопол, пленен от българите — година 1366". Преди Савоите и преди римляните тази земя е била част от древния Лаурентински регион, свързан с легендата за пристигането на Еней. Разкопките на място разкриват вили от римската империя, мозайки, стенописи и некрополи от VIII век пр.н.е., включително експонати в Историческо-археологическия музей на територията на имота.

След края на монархията през 1946 г. Кастелпорциано преминава в ръцете на Италианската република и става официална лятна резиденция на президента наред с двореца „Куиринале" и вила „Роузбери" в Неапол. През 1977 г. президентът Джовани Леоне забранява лова в територията. През 1985 г. по инициатива на президента Сандро Пертини се присъединява крайбрежната зона Капокота, забранена за строителство. През 1999 г. по време на мандата на Оскар Луиджи Скалфаро резиденцията става официален природен резерват. А през 2015 г.мпо волята на сегашния президент Серджо Матарела Кастелпорциано отваря врати и за публични посещения с цел образование, достъпност и културно приобщаване.

Днес всеки гражданин- италиански или чужд, може да се докосне до магията на Кастелпорциано чрез организирани обиколки с екскурзовод, които включват посещение на замъка и градините на кралицата, разходки из горите и дюните, достъп до музеите и екологичните зони. Има и специални програми за деца и хора с увреждания. Резервациите за туровете могат да се направят чрез сайта на италианския президентски дворец.