Заради атаките: Пакистан затвори границите си с Афганистан

Пакистан затвори граничните си пунктове с Афганистан след сблъсъци по границата между силите на двете държави, съобщи Ройтерс, позовавайки се на пакистански официални представители.

Късно снощи афганистански военнослужещи откриха огън по пакистански гранични постове, като контролираното от талибаните Министерство на отбраната в Кабул заяви, че това е било в отговор на пакистанските въздушни удари срещу Афганистан по-рано тази седмица.

Пакистански представители съобщиха, че тяхната армия е отговорила с оръжеен и артилерийски обстрел на "непредизвиканата" атака от афганистанска територия. По думите им престрелки е имало на повече от шест места по протежение на границата. Пакистански служители по сигурността заявиха, че редица афганистански гранични постове са били унищожени при ответните атаки, а талибаните твърдят, че бойците им са превзели три пакистански гранични поста.

На видеозаписи, разпространени от пакистанските сили за сигурност, се вижда стрелба с автомати и артилерия по посока на Афганистан, осветяваща нощното небе.

Размяната на огън по границата е приключила рано тази сутрин, според пакистански представители на силите за сигурност. В района на окръг Курам в пакистанската провинция Хайбер-Пахтунхва (Северозападна гранична провинция) обаче се наблюдава спорадична стрелба по границата, съобщават местните власти и жители в района.

Двата основни гранични пункта на Пакистан с Афганистан - в градовете Торкхам и Чаман, бяха затворени вчера, съобщиха местните власти. Най-малко три по-малки гранични пункта - в Карлачи, Ангур Ада и Гулам Хан, всичките в провинция Хайбер-Пахтунхва, също бяха затворени, информират властите.

От Кабул няма още коментар относно затварянето на граничните пунктове, съобщава БТА.

По-рано министерството на отбраната на Афганистан съобщи, че операцията им е приключила в полунощ местно време. "Няма никаква заплаха в нито една част от територията на Афганистан", заяви вчера говорителят на талибанското правителство Забихула Муджахид. "Ако противниковата страна отново наруши въздушното пространство на Афганистан, въоръжените ни сили са готови да го защитят и ще нанесат силен ответен удар", добави той.

Афганистан, който няма излаз на море, има граница с Пакистан с дължина около 2600 километра. Исламабад обвинява правителството на талибаните в Афганистан, че укрива бойци от пакистанските талибани, които извършват нападения в Пакистан с подкрепата на основния му противник - Индия. Делхи отрича това, а талибаните настояват, че не позволяват тяхна територия да бъде използвана срещу други държави.

Пакистанските въздушни удари по-рано тази седмица, които Исламабад не потвърди официално, са били насочени срещу лидера на пакистанските талибани Нур Вали Мехсуд, според пакистански служител на силите за сигурност.

Къща за гости и кола в центъра на Кабул, за които се подозира, че са използвани от неуловимия лидер на пакистанските талибани Мехсуд, са били ударени от ракети малко преди полунощ местно време. Не е ясно дали лидерът на пакистанските талибани е бил убит при ударите.

Пакистанските талибани, група ислямисти, за които се твърди, че са базирани в граничните райони на Афганистан, са обвинявани за нарастващия брой атаки, насочени срещу силите за сигурност на Исламабад през последните години. Те се борят за свалянето на пакистанското правителство и въвеждане на система на управление, базирана на строги ислямски норми.