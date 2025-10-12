Президентът на Кипър и шефа на Евросъвета Антонио Коща обсъдиха ролята на ЕС в мирния процес в Газа

Президентът на Република Кипър Никос Христодулидис и председателят на Европейския съвет Антонио Коща са обменили вчера мнения за ролята, която Европейският съюз може да изиграе в подкрепа на мирния процес в Газа, съобщи КНА за БТА.

В писмено съобщение говорителят на кипърското правителство Константинос Летимбиотис каза, че Христодулидис е разговарял в събота с Коща като част от контактите по развитията в Близкия изток и постигнатото споразумение за първия етап на плана на американския президент Доналд Тръмп за примирие в Газа и освобождаване на заложниците.

„По време на разговора президентът Христодулидис подчерта значението на пълното прилагане на споразумението от всички страни, като отбеляза, че това е решаваща стъпка към мир, сигурност и стабилност в региона, но и към постигане на решение (на близкоизточния въпрос) чрез две държави в съответствие с резолюциите на Съвета за сигурност на ООН", се казва в съобщението.

В него се допълва, че „президентът Христодулидис и председателят Коща също така обмениха мнения за ролята, която ЕС може да изиграе в подкрепа на мирния процес и в управлението на хуманитарните измерения на кризата с акцент върху нуждата от координирани европейски действия".

„В този контекст президентът Христодулидис посочи, че Кипър – поради географското си местоположение и оперативните си възможности – може да продължи да служи като мост за засилване на оперативната роля на ЕС и в подкрепа на европейския принос за възстановяването и стабилизирането на региона", каза в заключение говорителят.