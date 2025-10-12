Откриха 250 мъртви кучета и птици във "ферма на ужасите" в Испания

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Откриха 250 мъртви животни, най-вече кучета, в мръсен склад, наречен от местните медии „ферма на ужасите". Това пише CBS news за открит развъдник в Испания.

Гражданската гвардия на страната заяви, че нелегалният обект в северозападното село Месон до Венто се е намирал в изключително лоши хигиенни и хуманни условия, като клетките били „напълно покрити с екскременти".

Мъртвите животни, включително 28 чихуахуа и птици, били в различни стадии на разлагане, някои дори мумифицирани, казаха от полицията. Били спасени още 171 животни, включително екзотични и защитени видове птици като ара и какаду, които се намирали в животозастрашаващо състояние.

Оцеляващите животни са се хранили с труповете, поради липса на храна и вода, съобщават властите, съобщи bTV.

Полицията публикува снимки, на които се вижда как служители се грижат за спасените животни. Те вече са преместени в подходящи центрове, за да се възстановят и да получат адекватна грижа.

Управителят на обекта е арестуван по обвинения в жестоко отношение към животни, незаконно притежание на защитени видове и нелегална ветеринарна практика.

Гражданската гвардия също така съобщи, че са открити големи количества професионални ветеринарни медикаменти, повечето с изтекъл срок на годност.

През последните месеци испанските власти разкриват нелегални мрежи за трафик на животни. През август двама мъже бяха заловени с над 150 екзотични животни в нелегален зоомагазин в град Нулес. През април бе разбита онлайн схема за търговия с големи котки – бели тигри, рисове и пуми – на Балеарските острови.