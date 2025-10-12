Скопие разби схема за контрабанда на скъпи коли от България, издирват нашенците

Схема за контрабанда на скъпи коли от България бе разбита в РС Македония. Заподозрените са фалшифицирали регистрационни номера, паспорти и талони на колите, съобщи прокуратурата в Скопие. Част от участващите в схемата за обвинени, някои имат и вече присъди, а българите се издирват.

Три лица се разследват като част от контрабандния канал за луксозни автомобили от България, между които са "Тойота" на цена 22 500 евро, "Лексус" за 15 000 евро и "Ланд Ровер" за 17 340 евро. Прокуратурата в Скопие е предложила на съда постоянен арест на тримата, арестувани в събота, а четвърти е извън РС Македония и се издирва.

Единият случай на презграничен трафик на кола е бил рез март 2022 г. пред граничния пункт Деве баир, срещу нашия ГКПП Гюешево. Там била установена скъпа кола, която била обявена за международно издирване. Тойотата била с фалшиви номера и документи. През август 2021 г пък двама българи опитали да внесат контрабандно в РС Македония "Лексус НХ300Х", който също бил обявен за издирване. За него имало фиктивен договор за покупко-продажба, а колата била с фалшиви български номера и документи.

Третият случай е на управител на фирма, който опитал да внесе от България в РСМакедония "Ланд Ровер" с пренабити номера на шасито и фалшиви документи.

Обвинения са повдигнати и на две длъжностни лица, които по времена извършване на престъпленията са били на работа в МВР и са изготвили фалшивите документи на колите. За случая съобщи и МВР, като потвърди, че има повдигани обвинения на Д.К., Г.С. и С.С. за контрабанда и фалшифициране на документи, обвинени са и двама тогавашни служители на МВР А.К и А.Ш.