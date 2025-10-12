ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Миротворец на ООН бе ранен от израелска граната в ...

Руското военно министерство съобщи за атаки над украински енергийни съоръжения

Парче от украински дрон, паднало в Русия СНИМКА: Ройтерс

Министерството на отбраната на Русия съобщи, че руските сили са нанесли удари срещу украински енергийни инфраструктурни съоръжения, които са част от военно-промишления комплекс на страната, съобщи Ройтерс, позовавайки се на руската новинарска агенция РИА Новости.

През изминалата нощ противовъздушните сили на Русия са унищожили 32 украински безпилотни летателни апарата, съобщи руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС. "През изминалата нощ дежурните части на противовъздушната отбрана унищожиха 32 украински дрона - по 15 дрона бяха свалени над териториите на Белгородска и Брянска област, и два - над територията на Смоленска област", се казва в изявление на руското ведомство, цитирано от БТА.

Военното министерство на Русия уточни, че противовъздушната отбрана е свалила общо 72 украински дрона през последните 24 часа.

