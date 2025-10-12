Три нови плажа на Халкидики стават достъпни за хора с увреждания

Община Аристотелис ще посрещне следващия туристически сезон 2026 със седем плажа, достъпни и удобни за хора с увреждания, като към съществуващите четири плажа, оборудвани със специално оборудване за обслужване на хора с увреждания, ще бъдат добавени още три.

Трите нови плажа ще бъдат брега "Гургуру" на Олимпиада, вторият е плажа „Камбос" в Пиргадикия и третият на плажа Стратони.

Планирано е всеки плаж да бъде оборудван с автономни насочващи устройства, плаващи амфибийни инвалидни колички, преносими пътеки за достъп до плажа, чадъри за сянка, мобилни тоалетни и съблекални, мобилни панели за сянка, специални кошчета за боклук и специални информационни табели.

„Разширявайки мрежата от плажове, където могат да бъдат обслужвани хора с увреждания, ние продължаваме нашите постоянни усилия да изградим община да бъде достъпна за хората с увреждания. Благодарение на постоянното ни сътрудничество с Министерството на туризма, към вече добре оборудваните плажове, разположени в Йерисос, Неа Рода, Амулиани и Камбуди в Урануполи, се добавят още три. По този начин община Аристотелис се утвърждава не само като общество, което се грижи за своите туристи с увреждания, но и като дестинация за посетители с увреждания, на които предлага все повече избор и възможности да се насладят на гръцкото лято с лекота и безопасност", отбеляза кметът на Аристотелис, Стелиос Валянос.