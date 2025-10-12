Миротворец на ООН бе ранен от израелска граната в Ливан

Мироопазващите сили на ООН в Ливан (УНИФИЛ) съобщиха днес, че техен военнослужещ е бил ранен от израелска граната, пусната близо до пост на силите в южната част на страната, съобщи Франс прес. Това е третият подобен случай в рамките на последния месец, уточнява АФП.

УНИФИЛ и ливанската армия съвместно следят дали се спазва споразумението за прекратяване на огъня, сключено между Израел и ливанското шиитско движение "Хизбула" след продължил повече от една година конфликт. Споразумението бе сключено на 27 ноември миналата година, пише БТА.

"Малко преди пладне в събота израелски дрон пусна граната, която избухна близо до пост на УНИФИЛ" в Кфар Кила, се казва в изявление на мироопазващите сили на ООН в Ливан, цитирано от АФП.

"Миротворец беше леко ранен, като му бе оказана медицинска помощ", поясниха от УНИФИЛ.

Силите на ООН съобщиха за подобни нападения в началото на този месец. Според тях израелски дронове са пуснали няколко гранати близо до миротворци, които са охранявали работници, чистещи останки от разрушения по време на върожените действия между Израел и "Хизбула".