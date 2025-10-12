Естония затвори път, минаващ през Русия заради присъствието на военни

Естония временно преустанови достъпа на своите граждани до често използван път, който преминава през част от руската територия, след като естонският министър на вътрешните работи Игор Таро съобщи за група руски войници, които са били забелязани на мястото, съобщи Асошиейтед прес, позовавайки се на Естонската обществена радиотелевизионна корпорация.

В петък естонската полиция и граничната служба заявиха в съвместно изявление, че затварянето е станало в същия ден, "след като граничните служители са забелязали по-голяма от обичайното група, движеща се на територията на Руската федерация".

Естонската гранична служба заяви, че затварянето на пътя между естонските градове Лутепя и Сесники е било необходимо, за да се гарантира безопасността на хората в Естония и да се предотвратят възможни инциденти.

Пътят преминава през малка част от руската територия, която наподобява формата на ботуш. Естонците могат да преминават през тази зона, без да им е нужно разрешение, но нямат правото да спират.

Естонските медии съобщиха, че руската група, която е била видяна на мястото, се е състояла от около 10 души. Макар руските гранични патрули да са нещо нормално в този район, е необичайно те да стоят край пътя, който се използва от естонци, уточниха естонските медии.

Вчера министърът на вътрешните работи на Естония Игор Таро съобщи, че руските войници са напуснали района. Той добави, че ситуацията на място е спокойна, но пътят ще остане затворен поне до вторник. "Няма пряка заплаха от война. Това постоянно се потвърждава от естонските въоръжени сили. Инцидентът в Саатсе (по-голям град, намиращ се в близост - бел. ред.) не е променил ситуацията", заяви естонският вътрешен министър, цитиран от в. "Постимеес".

Естония вдигна тревога за руски нарушения по границата, след като миналия месец три руски изтребителя навлязоха без разрешение в естонското въздушно пространство и останаха в него в продължение на 12 минути, пише БТА.

Седмица по-рано руски безпилотни летателни апарати нарушиха въздушното пространство на Полша в най-сериозния трансграничен инцидент, засягащ член на НАТО, откакто Русия нахлу в Украйна през февруари 2022 г. Други страни от източния фланг на НАТО също са съобщавали за подобни нарушения.