Вижте кои са заложниците на "Хамас"

Израел се готви за скорошното освобождаване на заложниците, похитени по време на атаката от 7 октомври 2023 г., извършена от "Хамас" и негови съратници. Споразумението за прекратяване на огъня между Израел и „Хамас", договорено под егидата на президента на САЩ Доналд Тръмп предвижда завръщането в Израел на последните 47 заложници, намиращи се в Газа и похитени на 7 октомври.

Франс прес предлага кратки справки за някои от тези заложници. Става дума за такива, за които близките им са разказвали подробно пред медиите, чийто роднини участват в демонстрациите за освобождаването им или които са се появявали във видеа, публикувани от техните похитители от 7 октомври 2023 г. досега.

Матан Ангрест, на 22 години

Матан Ангерст беше пленен в танка си покрай ивицата Газа, след като се опитал да попречи на проникването на палестински ислямистки бойци близо до военната база в Нахал Оз. Трима други военнослужещи от танка бяха убити, а телата на двама от тях са все още в Газа. Видео, което семейството на Матан публикува през април 2025 г., показва момента на отвличането му, по време на което той е бил линчуван от похитителите. Матан е запален по футбол и любимият му клуб е „Макаби Хайфа". Матан е родом от Кирят Биалик, в Северен Израел. Той има освен израелско и българско гражданство, се припомняше в изявление на българското министерство на външните работи, в което се приветстваше споразумението за Газа.

Гали и Цив Берман, на 28 години

Близнаците Гали и Цив Берман бяха отвлечени от младежкия квартал на кибуца Кфар Аза, опожарен от палестинските ислямистки бойци. Братята са работили в областта на музиката. Техните родители и по-големият им брат са оцелели при атаката. Хоби на двамата братя е и футболът и те са фенове на клуба "Макаби Тел Авив".

Елкана Бохбот, на 36 години

Елкана Бохбот е един от продуцентите на музикалния фестивал „Нова" заедно с приятелите си от детинство Михаел и Ошер Вакнин, убити при нападението на 7 октомври 2023 г. заедно с близо 370 души от зрителите на тази технофест. Видео, разпространено от похитителите, показва как Елкана е отвеждан от тях с белезници и с рана на лицето. Елкана е женен за израелка от колумбийски произход. Двойката има едно дете. Елкана е бил жител на Мевасерет Цион, близо до Йерусалим. През ноември 2023 г. президентът на Колумбия Густаво Петро му предостави колумбийско гражданство. Съпругата на Елкана – Ребека Гонсалес, заяви през февруари, че е получила доказателство, че Елкана е жив. То й е било предадено от Охад Бен Ами, бивш заложник, освободен през февруари, който е бил заедно с Елкана в плен. Елкана се появява и във видео, разпространено от „Хамас" през май заедно с друг заложник – Йосеф-Хаим Охана. Елкана се вижда видимо отслабнал, легнал под одеяло. Родителите на Елкана разказват, че той мечтаел да работи като продавач на сладолед и да отвори щанд за сладоледи на пазара в Тел Авив.

Ром Браславски, на 21 години.

Роден в Йерусалим, Ром Браславски е също и германски гражданин. Той е бил охранител на фестивала „Нова". По време на нападението той е помогнал на много от зрителите на фестивала да се спасят. Самият той е бил ранен в двете ръце, разказват очевидци. През август „Ислямски джихад" публикува видео, в което Ром говори видимо под принуда. Във видеото той изглежда много отслабнал и изтощен.

Нимрод Коен, 21 години

Нимрод Коен е военнослужещ, който е бил базиран с блиндираната си час близо до кибуца Нахал Оз. Той е бил извлечен от нападателите от бойната щурмова машина, в която се намирал, заедно с още трима души. Машината била спряла там, защото спирачките й отказали. Кадри от извличането на военните бяха разпространени от „Хамас". Тримата бойни другари на Нимрод са убити на място, а труповете им откарани в Газа. Нимрод Коен е роден от Реховот, южно от Тел Авив. Родителите му Йехуда и Вики Коен присъстват на всички демонстрации, организирани от близки на заложниците в Израел или в САЩ с настояване за освобождаването им. Нимрод никога не се е разделял с кубчето на Рубик. Тази играчка частично счупена при нападението от 7 октомври, е била открита в бронираното превозно средство на Нимрод и предадена на близките му, които я пазят, за да му я дадат, когато той се върне у дома.

Давид и Ариел Кунио, на 35 и 28 години

Давид и Ариел имат освен израелско и аржентинско гражданство. Те бяха отвлечени заедно с други членове на семейството им, докато се криели в обезопасена стая в дома на Давид в кибуца Нир Оз. За да ги накарат да излязат от стаята, нападателите подпалили къщата. Осем души общо от семейството на Давид и на Ариел бяха отвлечени. Заедно с братята, в плен бяха взети и Шарон Алони, на 34 години, съпруга на Давид, техните близначки на три години, Даниел Алони, на 44 години, която е сестра на Шарон Алони, нейната дъщеря, която е на 5 години, както и годеницата на Ариел - Арбел Йехуд, на 28 години. Освен двамата братя, останалите похитени бяха освободени по време на две прекратявания на огъня. Израелският режисьор Том Шовал представи през февруари на фестивала Берлинале, филм, озаглавен „Писмо за Давид", което отдава почит на Давид Кунио. През 2013 г. именно Давид и неговият брат близнак Ейтан представиха на Берлинале филма „Младеж", в който играеха главните роли под режисурата на Шовал. Ейтан успя да се спаси по време на нападението на 7 октомври 2023 г. При откриването на Берлинале тази година редица актьори и режисьори носеха на червения килим в Берлин снимката на Давид Кунио. Филмът „Писмо за Давид" получи през септември израелската кинонаграда „Офир" в категорията за най-добър документален филм. Наградата е смятана за израелския вариант на наградата Оскар.

Евиатар Давид, на 24 години

Евиатар Давид е бил с приятеля си от детинство Ги Гилбоа Далал на фестивала „Нова", откъдето беше отвлечен. Ги също беше отвлечен. Семейството на Евиатар е родом от Кфар Шаба, в Централен Израел. Евиатар е страстен почитател на музиката. Той работел в кафене, за да събере пари за пътуване до Тайланд към момента на отвличането му. През август „Хамас" разпространи видео, на което Евиатар се вижда силно недохранен и изтощен.

Ги Гилбоа Далал, на 24 години

Ги Гилбоа Дала е бил с трима приятели на фестивала „Нова". Сред тях е Евиатар Давид. Според разказите на освободен през юни по време на израелска армейска операция заложник Ги и Евиатан са били подложени на мъчения от похитителите им. Двамата се появяват във видео на „Хамас" през февруари, като гледат церемония по освобождаване на други заложници. Във видеото се вижда, че двамата са затворени в кола и молят и те да бъдат освободени. Ги Гилбоа Далал се появява и във видео на „Хамас" през септември заедно със заложника Алон Охел. Двамата се намират в тунел, става ясно от кадрите. Ги Гилбоа Далал е бил страстен почитател на Япония, знаел е японски и е мечтаел да отиде в тази страна. Той бил компютърен специалист.

Максим Херкин, на 37 години

Максим Херкин има израелско и руско гражданство. Живее в Тират Кармел, в Северен Израел и има дъщеря на 5 годинки. Тя живее с майка си в Русия. Максим беше отвлечен от музикалния фестивал „Нова". През пролетта въоръженото крило на „Хамас" публикува видео, в което Максим се вижда легнал на земята, а лявата му ръка и главата му са бинтовани, като по бинтовете се виждат кафяви петна.

Ейтан Хорн, 39 години

Ейтан Хорн е жител на град Кфар Саба, в Централен Израел. Той беше отвлечен от дома на брат му Яир Хорн в кибуца Нир Оз, където бил на гости. Яир също беше похитен, но тъй като е диабетик, беше освободен по време на второто прекратяване на огъня, през февруари тази година. Семейство Хорн е дошло да живее в Израел от Аржентина преди години. Ейтан Хорн е работил дълги години с младежки движения, като възпитател и в тази си роля е бил на мисия в Перу.

Сегев Калфон, на 27 години

Сегев Калфон е жител на Димона в Южен Израел. Той е работил с баща си в семейната пекарна в Арад в пустинята Негев. Заедно с приятел от детството e бил на фестивала „Нова". Неговият приятел видял как е бил похитен. Според роднини на Сегев, освободени през февруари заложници са им разказали, че по време на пленничеството са били известно време с него.

Бар Куперщайн, на 23 години

Преди да бъде похитен от фестивала „Нова", Барк Куперщайн е помагал на останалите там, които са били ранени. Той е работил като медицински брат в армията, но в деня на атаката не е бил на служба. Бил е обаче част от персонала на фестивала „Нова". Бар е роден в Холон, близо до Тел Авив. Баща му – Тал Куперщайн, е спасител-доброволец, но след инцидент не може да се движи и да говори. От няколко месеца е започнал да говори отново, но с трудност. Разказва, че иска да изненада сина си с това, когато той бъде освободен от похитителите си. По примера на баща си Бар става също спасител. Той спасява живота на дядо си Михаел Куперщайн, когато той получава инфаркт два месеца преди атаката от 7 октомври 2023 г.

Омри Миран, 48 години

Терапевт-масажист, Омри Миран има израелска и унгарска националност. Той беше отвлечен от кибуца Нахал Оз, в който живееше. Съпругата му и двете им дъщери са станали свидетели на отвличането му. Бащата на Омри – Дани Миран, си пуснал брада, когато видял сина си с брада във видео, публикувано от „Хамас" през април на миналата година. Той каза, че няма да се обръсне, докато синът му не бъде освободен и не се обръсне също. Във видеото, говорейки очевидно под принуда, Омри, описва трудната ситуация, в която се намират заради израелските бомбардировки по ивицата Газа. Той изразява надежда, че може да се събере със семейството си за празника на независимостта на Израел, който се падаше миналата година на 14 май. Омри се появява и в друго видео, разпространено от „Хамас" през април на настоящата година.

Ейтан Мор, 25 години

Ейтан Мор е най-голямото от осем деца в религиозно семейство от селището Кирят Арба, на Западния бряг. Той е бил на фестивала „Нова" като охранител заедно с приятели. Баща му Цвика Мор е основател на „Форум на надеждата" – колектив от родители на заложници, противопоставящи се на всякакво споразумение с „Хамас" и настояващи израелските власти да проявят повече военен натиск, за да принудят „Хамас" да капитулира и да освободи заложниците. Ейтан Мор е работел в кафене в Йерусалим и мечтата му е била да открие собствен ресторант. През годините той се е дистанцирал от религията.

Йосеф-Хаим Охана, на 25 години

Йосеф-Хаим Охана е родом от Кирят Малахи, в Южен Израел. Той е бил барман на фестивала „Нова", откъдето е похитен. Видян е преди това да помага да ранените там. Когато е бил дете той е изгубил брат си, който е бил болен от рак и е починал само на 7 годинки. Йосеф-Хаим се появява през май във видео, разпространено от „Хамас", заедно с Елкана Бохбот.

Алон Охел, на 24 години

Талантлив пианист, Алон Охел е трябвало да започне да следва в престижното музикално училище „Римон" в Рамат Хашарон, в Централен Израел. Той се е върнал от екскурзия в Азия няколко седмици преди да бъде похитен от фестивала „Нова". Алон е бил похитен заедно с още трима младежи. Той е бил жител на Лавон, село в Северен Израел и има освен израелско и сръбско и германско гражданство. Семейството на Алон заяви през февруари, че е получило първо доказателство, че той е жив, от други пленници, които са били освободени по това време. От тази информации и от видео, разпространено от „Хамас" през септември, става ясно, че Алон може би е изгубил зрението на едното си око, отслабнал е и е отчаян, казват близките му.

Авинатан Ор, на 32 години

Произхождащ от религиозно семейство от еврейското селите Шило на Западния бряг, Авинатан Орн е второ дете от общо седем деца. Той е годеник на Ноа Аграмани, израелката, отвлечена заедно с него от фестивала „Нова". Кадри именно от отвличането на Ноа обиколиха света и я показваха как умолява похитителите да не я убият. Ноа беше освободена през юни 2024 г. по време на израелска военна операция, малко преди майка й да почине от тежко заболяване. Авинатан и Ноа са планирали да се настанят в Беершеба, в Южен Израел, където той е трябвало да започне да следва инженерни науки. Авинатан има и британско гражданство.

Матан Цангаукер, на 25 години

Матан Цангаукер е бил отвлечен от дома си в кибуца Нир Оз. Заедно с него беше отвлечена и приятелката му с израело-мексиканско гражданство Илана Грицевич. Тя беше освободена през ноември на 2023 г. по време на първо прекратяване на огъня. Заедно с майката на Матан – Ейнав Цангаукер, Илана се превърна в една от водещите фигури в борбата за освобождаване на останалите заложници. През септември майката на Матан заплаши израелския премиер Бенямин Нетаняху, че ще го съди за убийство, ако синът й не бъде освободен жив. Матан е страстен фен на нумизматиката и аеромоделизма. Работел е във ферма за медицински канабис в Нир Оз.

В замяна на освобождаването на 47-те заложници, похитени на 7 октомври, плюс още един заложник, похитен преди това, ще бъдат освободени стотици палестински затворници, които се намират в израелски затвори. Според различни информации между 25 и 27 заложници са смятани за мъртви.

При нападението на 7 октомври 2023 г. бяха убити около 1200 израелци, а около 250 души бяха взети за заложници. Някои от тях бяха освободени при израелски военни операции, а голяма част беше пусната при първо прекратяване на огъня през ноември 2023 г., докато друга част беше освободена при второ прекратяване на огъня в началото на настоящата година, пише БТА.

Нападението от 7 октомври 2023 г. беше последвано от войната в Газа, в която загинаха над 67 000 палестинци, според данни на министерството на здравеопазването на администрацията на анклава, контролирана от „Хамас". Данните се смятат за достоверни от ООН от други международни организации.