Папа Лъв XIV: Сделката за прекратяване на огъня в ...

Зеленски е казал на Макрон, че Украйна има нужда от повече ПВО системи

Володимир Зеленски. СНИМКА: Х/@ZelenskyyUa

Президентът на Украйна Володимир Зеленски е заявил на френския си колега Еманюел Макрон, че страната му има нужда от повече системи за противовъздушна отбраната. Двамата са провели телефонен разговор, съобщи самият Зеленски на страницата си във „Фейсбук", предаде Франс прес.

Зеленски е казал на Макрон, че Украйна има нужда и от повече ракети, за да се защитава срещу руските удари.

"Говорих с президента Еманюел Макрон. Информирах го за нашите приоритетни нужди и на първо място за нуждата от системи за противовъздушна отбрана и за ракети", заяви Зеленски, предаде БТА.

