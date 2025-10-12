Внесоха предложение в парламента на Италия за номиниране на Тръмп за "Нобел" за мир за 2026 г.

Крайнодясната италианска партия „Лига" е внесла в долната камара на парламента на Италия предложение за подкрепа за номинирането на президента на САЩ Доналд Тръмп за Нобеловата награда за мир за 2026 г., предаде АНСА.

Предложението е внесено от Рикардо Молинари, лидер на парламентарната група на „Лига" в долната парламентарна камара. В него се казва, че Тръмп трябва да получи наградата като признание за посредническата му роля в миротворческия процес в Близкия изток.

В петък италианският вицепремиер Антонио Таяни, лидер на партия „Форца Италия", се обяви също в подкрепа на идеята на Тръмп да бъде връчена Нобелова награда за мир, като той каза, че ако това не стане, ще бъде скандално, предаде БТА.

Номинации за Нобеловата награда за мир за догодина се правят до 31 януари 2026 г.

Тази година Нобеловата награда беше спечелена от венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо.

В петък пък италианският премиер Джорджа Мелони изтъкна, че „Хамас" подписва споразумение за прекратяване на огъня в Газа не заради Грета Тунберг и флотилията за Газа, нито заради италианския синдикален лидер Маурицио Ландини, организирал три общонационални стачки в Италия в подкрепа на палестинците от Газа, нито заради италианката Франческа Албанезе, специален докладчик на ООН за палестинските територии, която на няколко пъти осъди израелските действия в Газа и на която САЩ наложиха през юли санкции заради пристрастно мнение по въпроса за израело-палестинския конфликт, предаде АНСА.

Мелони припомни, че прекратяването на огъня в Газа се дължи на президента Тръмп. Утре тя ще бъде сред лидерите, които ще участват в Шарм ел Шейх в Египет в среща на върха, посветена на темата за мира в Близкия изток.