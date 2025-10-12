Вучич: Албанците са нервни заради високата избирателна активност на сърбите в Косово

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че албанците са „много нервни" заради високата избирателна активност в районите със сръбско мнозинство на местните избори в Косово, съобщи регионалната телевизия Ен 1.

„Навсякъде избирателната активност в сръбските общини към 10 ч. беше по-висока отколкото в албанските. Надявам се на победа на „Сръбска листа" и че част от местната власт ще се върне в техните ръце", каза Вучич пред журналисти в Белград.

Той допълни, че албанците в целия регион, „от Тирана и Прищина до Прешево и Буяновац" (райони в Сърбия, населени с етнически албанци) „са опиянени от снощната победа" на националния отбор на Албания по футбол над Сърбия в Лесковац, предаде БТА.

„Бих желал празненствата довечера в сръбските райони на Косово да са по-важни от това. Точно както те (албанците) се радваха миналата нощ, като развяваха албански знамена, се надявам, че довечера в сръбските райони ще празнуват нещо много по-важно от ритането на топка", каза Вучич.

По данни на косовската Централна избирателна комисия, цитирани от КосоваПрес, към 11 ч. тази сутрин избирателната активност на местните избори е била 7,84 процента.

Сами Куртеши, представител в ЦИК на най-голямата парламентарна сила в Косово, Движението „Самоопределение", подкрепяната от Белград „Сръбска листа" сутринта е нарушила изборното законодателство, като е организирала събирания през изборни секции и е организирала гласуването на избиратели в населената със сърби северна част на град Митровица.