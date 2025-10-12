Масова стрелба в претъпкан ресторант в Южна Каролина, 4-има загинаха и 20 бяха ранени

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Масова стрелба в претъпкан семеен ресторант в Южна Каролина отне живота на четирима души и рани най-малко 20 клиенти, според полицията, цитирана от "Дейли Мейл".

Ужасът се е разиграл около 1 часа сутринта в неделя в Willie's Bar and Grill на остров Сейнт Хелена, на около два часа от Чарлстън.

Заместници от шерифската служба на окръг Бофорт бяха извикани на мястото на инцидента след получени множество сигнали за стрелба.

Когато властите пристигнали, те видели огромна тълпа и няколко души с огнестрелни рани, съобщиха от службата.

Стотици се събрали в заведението, известно като „център на топлина и приятелство в сърцето на нашата обичана общност", според сайта на ресторанта.

Многобройни свидетели избягали, за да спасят живота си, към близки имоти и бизнеси, търсейки подслон, съобщи полицията, според The ​​Island Packet.

Общо четирима жертви са били транспортирани до местна болница в критично състояние от Спешна помощ на окръг Бофорт.

Според властите, най-малко две дузини са били ранени от огнестрелно оръжие и са се явили сами в болницата с наранявания.

От шерифската служба на окръг Бофорт заявиха, че в момента разследват „лица, представляващи интерес", и са помолили обществеността да предостави всякаква информация.

„Това е трагичен и труден инцидент за всички - заявиха от службата. - Молим за вашето търпение, докато продължаваме да разследваме този инцидент. Мислите ни са с всички жертви и техните близки."