Пентагонът се запасява с редкоземни минерали за $ 1 млрд. заради Китай

Пекин обеща контрамерки, ако Тръмп не отмени заканата си да наложи 100% мита върху китайския внос

Пекин обеща контрамерки срещу Вашингтон, ако президентът на САЩ Доналд Тръмп изпълни заплахата си да наложи нови 100% мита върху китайския внос от 1 ноември, съобщи Си Ен Ен. Заканата на американския президент дойде, след като Китай въведе редица ограничения за износ на редкоземни минерали миналата седмица. Ескалиращото напрежение заплашва да провали месеците напредък в търговските преговори и евентуалната среща между Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзипин в Южна Корея след две седмици.

“Прибягването до заплахи за високи тарифи не е правилният начин за взаимодействие с Китай. Ако САЩ продължат да действат едностранно, Китай решително ще предприеме съответните мерки, за

да защити своите

законни права

и интереси

Нашата позиция относно тарифната война остава последователна – не искаме такава, но не се страхуваме от нея”, заяви говорител на Министерството на търговията в неделя.

Ако Вашингтон изпълни заканата си, 100% митото ще се добави към 30% мита, които САЩ налагат в момента върху стоки от Китай, което означава, че китайският внос ще има обща митническа ставка от 130%. Освен това към мерките САЩ ще наложат и ограничения за износ на “критичен софтуер” на същата дата.

Напрежението между двете най-големи икономики в света срина редица акции през уикенда, разтърсвайки инвеститорите и индустриите и разпалвайки опасения от повторение на тарифната битка през пролетта, когато митата върху китайския и американския внос скочиха съответно до около 145% и 120%.

Редкоземните минерали са жизненоважни за изграждането на микрочипове и полупроводници, които се използват в технологиите за изкуствен интелект и електрониката. Контролът върху износа може да окаже сериозно въздействие, тъй като САЩ са силно зависими от Китай за редкоземни елементи. Между 2020 и 2023 г. 70% от вноса на редкоземни съединения и метали в Америка са идвали от Пекин, според доклад на Геоложката служба на САЩ.

Тръмп обвини Китай в “голяма търговска враждебност”, като планира всеобхватен контрол върху износа на редкоземни елементи.

“Отношенията ни с Китай през последните шест месеца бяха много добри, което прави този ход по отношение на търговията още по-изненадващ. Винаги съм чувствал, че са ме дебнали в засада, и сега, както обикновено, се оказах прав!”, обяви Тръмп.

Пекин отдавна критикува Вашингтон за упражняване на контрол отвъд границите му чрез правила за износ, които забраняват на компании от трети страни да доставят на Китай чипове, произведени по американски технологии. Но ходът на китайското правителство тази седмица сигнализира за промяна в стратегията му, като възприе подобни тактики.

“САЩ са готови за търговска война с Китай, ако е необходимо”, пък заяви американският търговски представител Джеймисън Гриър.

Същевременно Пентагонът възнамерява да закупи критични минерали на стойност до 1 милиард долара, за да противодейства на господството на Китай в добива на редкоземни метали, съобщава “Файненшъл таймс”, позовавайки се на документи на Агенцията за отбранителна логистика.

“Тези планове показват, че правителството на САЩ осъзнава колко важни са тези материали. Все още е твърде рано западните правителства да складират критични минерали, но те все повече се фокусират върху това”, заяви източник на “Файненшъл таймс”.

Критично важните минерали са приоритет за националната сигурност на САЩ, защото са от съществено значение за повечето оръжейни системи, включително радари. Цените на германия и антимона се повишиха рязко тази година на фона на спада в износа от Китай, а западните търговци

предупреждават

за паника

на пазара,

тъй като компаниите се затрудняват да ги получат, отбелязват експерти. Пентагонът се бори да се справи с проблема.