"Хамас" настоява за освобождаването на 7 високопоставени палестински лидери

„Хамас" продължава да изисква освобождаването на палестинските лидери, намиращи се в израелски затвори, в замяна на заложниците, държани в Газа, предаде Франс прес, като се позова на двама източници, запознати с хода на преговорите.

"Хамас" настоява финалният списък на задържаните, които ще пусне Израел, да включва седем високопоставени лидери, сред които и Маруан Баргути, Ахмед Саадат, Ибрахим Хамед и Абас ал Сайед", заявиха източниците, предаде БТА.

Те казаха, че „Хамас" и палестинските групировки са приключили подготовката за освобождаването на всички живи заложници и за предаването на няколко тела на заложници, които са били намерени.