ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зидан призна, че иска да води Франция

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21486468 www.24chasa.bg

"Хамас" настоява за освобождаването на 7 високопоставени палестински лидери

1932
Затвор СНИМКА: Пиксабей

„Хамас" продължава да изисква освобождаването на палестинските лидери, намиращи се в израелски затвори, в замяна на заложниците, държани в Газа, предаде Франс прес, като се позова на двама източници, запознати с хода на преговорите.

"Хамас" настоява финалният списък на задържаните, които ще пусне Израел, да включва седем високопоставени лидери, сред които и Маруан Баргути, Ахмед Саадат, Ибрахим Хамед и Абас ал Сайед", заявиха източниците, предаде БТА.

Те казаха, че „Хамас" и палестинските групировки са приключили подготовката за освобождаването на всички живи заложници и за предаването на няколко тела на заложници, които са били намерени.

Затвор СНИМКА: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници