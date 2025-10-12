В Германия расте съпротивата срещу намаляването на ДДС за ресторанти на 7%

Германия планира от началото на 2026 г. да понижи данъка върху добавената стойност (ДДС) за ресторантите от 19 на 7 процента, но срещу мярката се надига сериозна съпротива от страна на федералните провинции, съобщава списание "Шпигел".

Финансовият министър на провинция Долна Саксония Гералд Хере предупреди, че подобна промяна ще има висока цена за държавния бюджет и призова федералното правителство вместо това да засили действията си срещу укриването на данъци.

"Когато обсъждаме солидарно решение за ресторантьорския бранш, то трябва да има споразумение, което да е справедливо за всички", подчерта Хере, предаде БТА.

По думите му всяка година данъчните служби в Долна Саксония проверяват между 3000 и 4000 фирмени каси, като половината от тях са в ресторантьорския сектор. При около една трета от проверките се откриват нарушения. „Това е мащаб, който налага най-накрая да предприемем действия в интерес на всички честни предприятия", допълни той.

През септември в Оснабрюк, Долна Саксония, производител на касови апарати беше осъден на три години затвор, тъй като с негова помощ стотици ресторанти в цяла Германия са укривали данъци в голям мащаб. Само при този случай щетите за хазната се оценяват на стотици милиони евро, припомня "Шпигел".

Министърът предупреди и за финансовите последици от намаляването на ДДС. Според законопроекта на федералното правителство, понижаването на данъка за храните в ресторантите от 19 на 7 процента от 1 януари 2026 г. ще намали приходите с над 3,6 милиарда евро само през първата година. Почти половината от тази сума ще бъде загубена за провинциите и общините.

В тази връзка правителството на Долна Саксония ще поиска две конкретни мерки в Бундесрата – горната камара на германския парламент, където са представени провинциите.

Първо, федералното правителство трябва възможно най-скоро да въведе закон за задължително използване на касови апарати. В момента в Германия бизнесите могат да работят и без касов апарат, ако използват т.нар. „система на отворена каса", при която всяка транзакция се записва ръчно в касова книга – практика, която според Хере трябва да бъде почти напълно премахната.

Второ, ресторантите трябва да бъдат задължени да предлагат поне една опция за дигитално плащане, което би улеснило данъчните власти при проследяването на приходите. В страната все още има заведения, които приемат единствено плащане в брой.

Макар управляващото федерално коалиционно правителство да обяви мерки срещу укриването на данъци, според Хере централната власт оставя в сила твърде много изключения, които създават "вратички" за възможни измами.

Той остро критикува и предложението на провинция Бавария за премахване на задължението за издаване на касови бележки при всяка продажба. По думите му това би било грешка, която отново ще отвори възможности за недеклариране на приходи.