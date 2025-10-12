Проверяват всички частни клиники в Румъния заради смъртта на 29-годишна след операция

Румънският здравен министър Александру Рогобете обяви днес, че ще бъдат направени проверки във всички частни клиники в Румъния, за да се види дали тези здравни заведения спазват действащите законови разпоредби, предаде Аджерпрес.

Решението идва, след като 29-годишна жена почина в сряда след хирургична интервенция в частна клиника в окръг Констанца, Югоизточна Румъния. По информация на Аджерпрес до смъртта на жената се е стигнало след усложнения след раждане в частната клиника, а по случая е образувано наказателно дело, предаде БТА.

Рогобете заяви, че причина за проверките е това, че има много клиники в страната, които работят на партера на жилищни блокове и голяма част от тях не спазват законовите разпоредби, с което излагат на риск живота на пациентите си.

Той каза, че контролният орган на румънското Министерство на здравеопазването ще бъде в понеделник в частната клиника в Констанца, където, заедно с Държавната санитарна инспекция, ще провери дали интензивното отделение, операционната и организацията в здравното заведение отговарят на действащите законови разпоредби.