Ердоган: Турция е в контакт и с Русия, и с Украйна за край на войната

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви днес, че Турция е в контакт както с Русия, така и с Украйна, за да помогне за слагане на край на войната и за възстановяване на мира, като подчерта, че сигурността в Черно море е приоритет за Анкара, съобщи "Тюркийе тудей".

Ердоган каза това в град Трабзон на Турското Черноморие, като изрази надежда, че конфликтът, който започна преди близо четири години, ще приключи "възможно най-скоро".

„Анкара е в контакт както с Русия, така и с Украйна, за да спре войната и да установи мир", каза той, като изрази готовност от страна на Турция да направи „всичко необходимо", за да допринесе за разрешаването на конфликта, предаде БТА.

Турският президент говори и за прекратяването на огъня в Газа, като призова Израел да спазва ангажиментите си по наскоро постигнатото споразумение.

Той каза, че доставките на хуманитарна помощ за Газа са се ускорили след споразумението и потвърди, че камиони с помощи, изпратени от Турция, са започнали да достигат до там.

Ердоган допълни, че трябва да бъдат предприети действия преди зимата да настъпи и хората от Газа да бъдат "спасени от импровизираните убежища". Той заяви, че Анкара ще продължи да подкрепя този процес.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в сряда, че Израел и палестинската групировка "Хамас" са се споразумели за първата фаза от 20-точков план, който той представи на 29 септември, припомня "Тюркийе тудей". Споразумението включва прекратяване на огъня в Газа, освобождаване на всички израелски пленници в замяна на около 2000 палестински затворници и постепенно изтегляне на израелските сили от цялата ивица Газа.

Първата фаза на споразумението влезе в сила в петък.