Палестински лидер: Автономната власт е готова да подкрепи усилията на Тръмп за мир в Газа

Палестинската автономна власт (ПАВ) е готова да работи с президента на САЩ Доналд Тръмп и с бившия британски премиер Тони Блеър във връзка с усилията им да се утвърди примирието в ивицата Газа и да започне възстановяване на опустошената територия, заяви Хусеин ал Шейх, заместник-председател на Организацията за освобождение на Палестина, цитиран от Ройтерс.

Планът на Тръмп за прекратяване на войната в Газа предвижда ПАВ, която е базирана на окупирания от Израел Западен бряг, в крайна сметка да поеме контрола и върху Газа, но само след като осъществи определени реформи.

ПАВ контролираше ивицата Газа до изборите през 2006 г., които бяха спечелени от "Хамас".

В предложения от Тръмп план от 20 точки за Газа се предвижда да има преходен период, през който анклавът да бъде управляван от палестински комитет от технократи и политически неутрални фигури. Тръмп следва да застане начело на комитета, в чиито състав се очаква да влезе и Блеър.

Ал Шейх заяви, че се е срещнал с Блеър, за да обсъдят бъдещето на Газа и да предприемат действия за успешното реализиране на мирния план на американския лидер.

"Потвърдихме готовността си да работим с президента Тръмп, г-н Блеър и партньорите за утвърждаване на примирието, доставянето на хуманитарна помощ, освобождаването на заложници и затворници, а след това да започнем с възстановяването и реконструкцията на Газа", написа Ал Шейх в социалната мрежа "Екс", предаде БТА.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху отхвърли възможността Газа да премине под управлението на ПАВ.