"Хамас" публикува списък с 20 израелски заложници, които ще освободи

Палестинското ислямистко движение "Хамас" публикува днес списък с имената на 20-те израелски заложници, които ще бъдат освободени в рамките на първата фаза от споразумението с Израел, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

Сред тях е Матан Ангрест, който има и българско гражданство.

Израел предприе военната си операция в ивицата Газа, след като на 7 октомври 2023 година бойци на "Хамас" извършиха безпрецедентна атака срещу еврейската държава.

Израел и "Хамас" подписаха миналата седмица споразумение за прекратяване на огъня в Газа и за освобождаване на държаните от палестинското движение израелци, които бяха взети за заложници при нападението на 7 октомври, в замяна на палестинци, които се намират в израелски затвори.

Това е първата фаза от плана на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Газа.

