Голям пожар в петролен склад в Крим (Видео)

1604

Украинско нападение с дрон е довело до пожар в голям петролен склад на анексирания от Русия украински полуостров Крим, предадоха ДПА и ТАСС.

Дронът е ударил съоръжението в град Феодосия през нощта, предизвиквайки пожар, според назначения от Русия лидер на Крим Сергей Аксьонов. Засега няма данни за жертви.

Според информациите над Крим са били свалени повече от 20 дрона. Вчера руското министерство на отбраната съобщи, че е пресякло 37 дрона над няколко руски региона, Черно море и Азовско море, пише БТА. 

Същото хранилище беше повредено и миналата година от украинска атака с дронове.

Украйна многократно е нанасяла удари по горивни съоръжения зад фронтовите линии като част от стратегията си да прекъсне веригите за доставки на Москва.

Русия атакува с дронове и ракети. Вчера украинският президент Володимир Зеленски заяви, че само през изминалата седмица руските сили са изстреляли над 3100 дрона, 92 ракети и около 1360 планиращи бомби срещу Украйна.

Русия води война срещу Украйна от повече от три години и половина, припомня ДПА.

