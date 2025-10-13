ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Момче се представи за потомък на Павел Вежинов в е...

Големи наводнения в Испания, хора останаха в капан в колите си (Видео, снимки)

Наводненията в Испания СНИМКА: Ройтерс

Наводнения, причинени от проливни дъждове, оставиха редица хора блокирани в автомобили в североизточната испанска провинция Каталуния, съобщават официални представители.

В социалните мрежи се появиха видеоклипове, показващи потоци от кална вода, които заливат градовете Ла Рапита и Санта Барбара в провинция Тарагона и отнасят всичко по пътя си.

Наводненията в Испания СНИМКА: Ройтерс
Наводненията в Испания СНИМКА: Ройтерс
Наводнение в Испания СНИМКА: Екс/In2ThinAir
Наводнение в Испания СНИМКА: Екс/In2ThinAir

Испанската национална метеорологична агенция AEMET обяви най-високата степен на тревога в крайбрежната провинция, съобщи Би Би Си. 

До момента няма съобщения за загинали или ранени.

Агенцията за гражданска защита на Каталуния призова жителите покрай делтата на река Ебро в Тарагона да останат в домовете си, тъй като AEMET предупреди за 180 мм дъжд в рамките на 12 часа в района.

„Ситуацията е сложна и се прогнозират още дъждове", заяви Кристина Висенте, висш служител в агенцията, цитирана от вестник La Vanguardia.

Влаковете от градовете Барселона и Валенсия, в съседния регион Валенсия, са спрени до второ нареждане по протежение на предимно крайбрежния Средиземноморски коридор.

Няколко региона в югоизточна Испания, включително Балеарските острови, бяха засегнати от проливни дъждове и наводнения през последните дни.

Наводненията в Испания СНИМКА: Ройтерс
Наводненията в Испания СНИМКА: Ройтерс
Наводнение в Испания СНИМКА: Екс/In2ThinAir

