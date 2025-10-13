ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Момче се представи за потомък на Павел Вежинов в е...

Русия заяви, че тази нощ е свалила 103 украински дрона

Русия и Украйна се атакуват с дронове и ракети всяка нощ. СНИМКА: Пиксабей

Руските сили за противовъздушна отбрана свалиха тази нощ 103 украински дрона над региони на Русия и над Черно и Азовско море, заяви руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС, информира БТА.

"Тази нощ, от 23 ч. московско време на 12 октомври до 7 ч. на 13 октомври дежурните средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 103 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип: (. . .) 26 - над територията на Астраханска област, 19 - над акваторията на Черно море, 14 - над територията на Ростовска област, 2 - над акваторията на Азовско море, един - над територията на Белгородска област и един - над територията на Република Калмикия", се казва в изявление на министерството на отбраната.

В изявлението се казва, че 40 дрона са били свалени над територията на украинския Кримски полуостров, който бе анексиран от Русия през 2014 година.

