Тръмп кацна в Израел, "Хамас" почна да предава заложници на Червения кръст (Видео)

Тръмп беше посрещнат от Нетаняху на летището в Тел Авив. СНИМКА: РОЙТЕРС

Президентът на САЩ тръгна за Йерусалим

Сред първите освободени е и израелецът с българско гражданство Матан Ангрест

Президентът на САЩ Доналд Тръмп кацна в Израел, като малко по-късно днес той ще се срещне с освободените от "Хамас" израелски заложници и техните семейства в парламента (Кнесет).

Тръмп беше посрещнат от израелския премиер Бенямин Нетаняху и президента на страната Исак Херцог, както и от специалния пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф, дъщеря си Иванка Тръмп и зетя си Джаред Къшнър, които пристигнаха в страната ден по-рано.

В Кнесета републиканецът ще произнесе реч и ще се проведе разговор с Нетаняху, преди да се отправи към Шарм ел-Шейх в Египет за преговорите за мир в Газа.

Колите на "Червения кръст" в Газа преди да отведат заложниците обратно към Израел. СНИМКА: РОЙТЕРС
Колите на "Червения кръст" в Газа преди да отведат заложниците обратно към Израел. СНИМКА: РОЙТЕРС

На място ще бъдат и други 20 лидери от Европа и региона, като се очаква САЩ, Египет, Катар и Турция да сключат сделка за основите на мирното споразумение.

Надпис с лика на Тръмп и "благодарим ви" на плажа в Тел Авив. СНИМКА: РОЙТЕРС
Надпис с лика на Тръмп и "благодарим ви" на плажа в Тел Авив. СНИМКА: РОЙТЕРС

На този фон коли на Червения кръст вече отпътуваха към Израел от Газа с някои от заложниците, отвлечени от "Хамас" след атаките на 7 октомври 2023 г., като поне 7 от тях вече са на израелска територия. Сред тях е и Матан Ангрест, който е с български корени.

Десетки се събраха на площада в Тел Авив, посветен на заложниците, в очакване на завръщането им. СНИМКА: РОЙТЕРС
Десетки се събраха на площада в Тел Авив, посветен на заложниците, в очакване на завръщането им. СНИМКА: РОЙТЕРС

Според информация, получена от израелските военни, Червеният кръст вече е потеглил към друга точка за среща в южната част на Газа, където ще бъдат предадени още няколко заложници.

