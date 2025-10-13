Вучич: Убедителна победа за най-голямата партия на косовските сърби на местния вот в Северно Косово

Сръбският президент Александър Вучич обяви снощи, че най-голямата партия на косовските сърби "Сръбска листа" убедително е победила в девет от десет общини, населени предимно със сърби, в Северно Косово, а в десетата, Клокот, отива на втори кръг на местните избори, съобщи сръбската телевизия "Пинк", информира БТА.

В изявление пред медията по телефона Вучич подчерта, че тези избори са изключително важни и честити на всички сърби в Северно Косово.

По думите му на изборите са гласували общо 57 786 сърби, което е с 3 667 души повече отколкото са гласували на парламентарните избори в Косово през февруари, когато правото си на глас са упражнили общо 54 109 сърби.

"Искам да честитя на сръбския народ. Борихме се, работихме. (...) Честито на всички граждани от сръбска националност в Косово и Метохия и честито на всички граждани на Сърбия, защото това беше партията, която бе подкрепена от Сърбия, партията, за която не сме крили, че подкрепяме", подчерта Вучич.

Той допълни, че според официални данни в Косово има около 2,1 милиона избиратели, но на изборите са излезли по-малко от 800 000.

"Това само показва, че лъжат за всичко. Сигурно, за да ни уплашат, че са много, а са двойно по-малко, отколкото твърдят", отбеляза той.

Председателят на управляващата Сръбска прогресивна партия и съветник на сръбския президент по регионалните въпроси Милош Вучевич също честити на "Сръбска листа" победата в девет от десет общини в Косово, като я определи като "убедителна победа на Сърбия".

"Благодаря на всеки наш човек, който вярваше, който застана зад своята Сърбия. Това е убедителна победа за Сърбия, нашата вяра, труд и отговорност", написа Вучич в профила си в Инстаграм.

Босненският сръбски лидер Милорад Додик също честити победата на "Сръбска листа", като подчерта, че "отсега нататък сръбският народ в Косово ще решава сам за бъдещето си".

"Това е победа, която гарантира оставането и оцеляването на нашия народ", написа той в профила си в Екс. "Честито и на президента Александър Вучич за голямата победа".

Етническите сърби представляват около пет процента от населението на Косово, което е около 1,8 милиона души. По-голямата част от тях живеят в северните косовски общини Звечан, Зубин поток, Лепосавич и Северна Митровица. Сърбия не признава обявената през 2008 година независимост на някогашната си област Косово, а косовските сърби все още смятат Белград за своя столица. Сърбия и Косово водят диалог за нормализиране на отношенията си с посредничеството на ЕС.